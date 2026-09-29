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Zidane : célébrez comme vous êtes
information fournie par So Foot 29/09/2026 à 00:58

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Zidane : célébrez comme vous êtes

Zidane : célébrez comme vous êtes

Fou de joie après le but victorieux de Michael Olise face à la Belgique, Zinédine Zidane a laissé explosé toute sa joie sur la touche en catapultant le premier ballon qui traînait par là. Une célébration qui rappelle ce qu'est le foot.

Des petits pas, un début de course hors de sa zone technique puis un énorme shoot dans le premier ballon qui traînait par là. Voilà enfin, après des semaines de discours, d’obligations médiatiques et de retenue, la première vraie scène de joie de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France, après la victoire des Bleus en terre belge. C’est dire à quel point l’ancien capitaine des Bleus attendait de vivre son premier grand frisson. « Je ne sais pas trop ce que j’ai fait, souriait-il après coup. J’ai accompagné l’action de Michael, parce que j’ai senti qu’il est parti dans son dribble. Puis j’ai vu le ballon, je me suis dit ‘je suis obligé de shooter dedans’. .. je suis un peu ridicule, mais bon… »

Tout ça pour une deuxième journée de Ligue des nations contre une Belgique battue par la septième fois d’affilée, dans un match qui veut tout dire et rien dire, qu’on aura peut-être oublié l’année prochaine. Ce n’était pas l’Euro, ce n’était pas la Coupe du monde, ce n’était même pas un match couperet pour une qualif’, c’était seulement du foot. Une scène rafraîchissante, encore plus dans un costume de sélectionneur qui impose davantage de retenue et de sobriété.…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com

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