L'ode de Zinédine Zidane au héros Michael Olise

Douze minutes pour tomber amoureux. C’est le temps qu’il a fallu à Zinédine Zidane ce lundi soir pour complètement exulter sur le but victorieux de Michael Olise à la 88 e minute, permettant à la France de battre la Belgique et de faire le 2/2 en Ligue des nations. « Je l’ai accompagné et me disant qu’il allait marquer, j’étais à fond avec lui ! » , explique le sélectionneur qui a fini cette course en envoyant une grande sacoche dans le premier ballon qu’il a trouvé sous son nez.

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TJ pour SOFOOT.com