Da Cunha-Camavinga, duo lingots

L'association des deux anciens coéquipiers à Rennes, aussi expérimentale que le onze titulaire côté français, a offert aux Bleus une qualité au milieu qu'on ne lui avait plus vu depuis longtemps. La jeunesse au pouvoir !

Avant ce soir, ils avaient passé cinq minutes ensemble sur le même terrain lors d’un match officiel, dans un autre temps, autre lieu, autre scène : un huitième de finale de Coupe de la Ligue entre Amiens et Rennes, le 18 décembre 2019. Défaite 3-2 des Bretons, but de Thomas Monconduit dans les arrêts de jeu – cinq minutes, donc, après l’entrée en jeu d’un jeune joueur professionnel, Lucas Da Cunha, 18 ans à peine. Les hommes d’alors s’appelaient Joris Gnagnon, Benjamin Bourigeaud, M’Baye Niang, c’était la jeune garde d’un jeune Julien Stéphan, dans laquelle un gamin, plus jeune encore que les autres, surnageait déjà : il s’appelait Eduardo Camavinga.

Da Cunha était à l’époque un ailier, ce qu’il resta longtemps, jusqu’à ce que Cesc Fàbregas voit en lui, on l’a suffisamment raconté, un homme capable d’organiser ce jeu. Cinq minutes et puis s’en va, sept ans ont passé, l’un a vu sa carrière exploser à Madrid, l’autre la sienne le bringuebaler entre la Côte d’Azur, la Suisse et l’Italie, parce que tous les hommes n’éclosent pas au même moment. Et puis, par une soirée un peu fraîche à Bruxelles, un soir de septembre, pour le deuxième match officiel de l’histoire du mandat de Zinédine Zidane : voilà les deux hommes alignés côte à côte au milieu de terrain. En un mot, brillant.…

Par Théo Denmat, au stade Roi Baudouin pour SOFOOT.com