 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bleus : encore mieux quand c'est spontané
information fournie par So Foot 29/09/2026 à 02:56

Ajouter Boursorama à vos sources

Bleus : encore mieux quand c'est spontané

Bleus : encore mieux quand c'est spontané

Zinédine Zidane a posé sur la pelouse du Roi Baudouin un équipe toute fraîche, libérée des anciennes logiques. Et plutôt qu'un onze tâtonnant, c'est un équipe conquérante qui a emmené l'ensemble de la sélection sur la voie du succès (1-0).

« Je ne sais pas ce que j’ai fait. » Zinédine Zidane peut se pincer les lèvres : il ne pourra ni s’empêcher de sourire, ni nous faire croire qu’il a été « ridicule » , comme il le confesse en débrief’ d’après-match. Qu’on soit d’accord, le nouveau boss de l’équipe de France ne parle pas sa compo. Oh non, bien au contraire… À cet instant, il revient sur cette pulsion qui s’est emparée de lui juste après le but libérateur de Michael Olise. « J’ai accompagné l’action de Michael, parce que j’ai senti qu’il est parti dans son dribble. Puis j’ai vu le ballon, je me suis dit « je suis obligé de shooter dedans »… » Pointard, coup du pied, extérieur, jamais la surface du pied utilisée n’a aussi peu compté dans sa carrière. Ce qui compte, c’est que cette équipe, la sienne, a validé un joli 2/2 pour ses débuts. Et si sa célébration était on ne peut plus spontanée, elle venait clôturer une soirée qui en était remplie, de spontanéité.

Le 10 fait du neuf

Vendredi dernier en Turquie, pour sa première dans son nouveau costume, le double Z avait posé sur son paperboard une formation que n’aurait certainement pas reniée son prédécesseur Didier Deschamps. En effet, dix des onze titulaires de cette soirée était déjà de la partie quelques mois plus tôt en Amérique. Comme si inconsciemment, la rupture avec la Dèche ne pouvait pas être aussi brutale. Et puis, pour des débuts, il y a quelque chose de réconfortant de s’appuyer sur une recette déjà éprouvée. Le week-end est passé par là, le forfait du capitaine Kyks aussi, le temps de faire cheminer une idée : et si on changeait tout ou presque ? À Bruxelles, c’est donc neuf nouvelles têtes qui ont fait leur apparition sur le trombinoscope de début de match, dont trois bizuts (Jacquet, Diouf et Da Cunha). Le moins qu’on puisse dire, c’est que ce vent nouveau a porté l’équipe de France face à la Belgique.…

Par Mathieu Rollinger, à Bruxelles pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ligue des Nations de l'UEFA - Groupe A1 - Belgique - France
    Football: Olise permet aux Bleus d'enchaîner face à la Belgique
    information fournie par Reuters 29.09.2026 07:11 

    Michael Olise a offert lundi un deuxième succès consécutif ‌à l'équipe de France de son nouveau sélectionneur Zinédine Zidane grâce à un but tardif face à la Belgique (1-0), lors ​de la deuxième journée de la Ligue des nations. L'attaquant du Bayern Munich, entré ... Lire la suite

  • Da Cunha-Camavinga, duo lingots
    Da Cunha-Camavinga, duo lingots
    information fournie par So Foot 29.09.2026 03:06 

    L'association des deux anciens coéquipiers à Rennes, aussi expérimentale que le onze titulaire côté français, a offert aux Bleus une qualité au milieu qu'on ne lui avait plus vu depuis longtemps. La jeunesse au pouvoir ! Avant ce soir, ils avaient passé cinq minutes ... Lire la suite

  • Zidane : célébrez comme vous êtes
    Zidane : célébrez comme vous êtes
    information fournie par So Foot 29.09.2026 00:58 

    Fou de joie après le but victorieux de Michael Olise face à la Belgique, Zinédine Zidane a laissé explosé toute sa joie sur la touche en catapultant le premier ballon qui traînait par là. Une célébration qui rappelle ce qu'est le foot. Des petits pas, un début ... Lire la suite

  • La Géorgie cale encore, Gyökeres buteur avec la Suède... les résultats de la soirée en Ligue des nations
    La Géorgie cale encore, Gyökeres buteur avec la Suède... les résultats de la soirée en Ligue des nations
    information fournie par So Foot 29.09.2026 00:08 

    Il n’y en avait pas que pour la France et l’Italie ce soir ! La Ligue B et la Ligue C étaient aussi sur le pont et on avait droit six autres rencontres à travers l’Europe. La Géorgie bloque encore, festival de golazos en Arménie Pour débuter la soirée, on a pu ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank