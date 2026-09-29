La Géorgie cale encore, Gyökeres buteur avec la Suède... les résultats de la soirée en Ligue des nations

La Géorgie cale encore, Gyökeres buteur avec la Suède... les résultats de la soirée en Ligue des nations

Il n’y en avait pas que pour la France et l’Italie ce soir ! La Ligue B et la Ligue C étaient aussi sur le pont et on avait droit six autres rencontres à travers l’Europe.

La Géorgie bloque encore, festival de golazos en Arménie

Pour débuter la soirée, on a pu s’ennuyer ferme devant Géorgie-Ukraine et Irlande du Nord-Hongrie. Deux 0-0 sans but, notamment à cause des gardiens, auteurs de belles parades. Pour Khvicha Kvaratskhelia et ses copains, c’est une deuxième rencontre conséutive sans victoire en ce début de Ligue des nations .…

JF pour SOFOOT.com