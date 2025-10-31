Zidane blessé aux ischios
Toujours aussi classe.
Zinédine Zidane a fait son retour à l’AS Cannes. Le champion du monde a honoré de sa présence son club formateur pour un match de charité célébrant les légendes de la ville. Mais le numéro 10 n’a pas pu revêtir le maillot rouge et blanc pour l’occasion, raconte L’Équipe . Il était en effet touché aux ischios. Il n’a donc pas pu mettre des petits ponts à Kendji Girac, Nikos Aliagas et Didier Deschamps.…
UL pour SOFOOT.com
