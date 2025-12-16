Six mois de prison avec sursis pour un supporter de Bastia
Une saison en enfer.
Le 5 décembre dernier, le SC Bastia n’a même pas eu le temps de perdre contre le Red Star car un de ses supporters a eu la bonne idée d’arrêter le match prématurément en balançant un fumigène sur l’Audonien Bradley Danger peu avant l’heure de jeu. De quoi tristement fêter les 120 ans du club corse de l’inauguration d’une nouvelle tribune.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
