Gianluigi Buffon apporte son soutien à Giorgia Meloni
information fournie par So Foot 16/12/2025 à 10:25

Il y a des soutiens qui pèsent plus que d’autres.

Surtout en Italie et quand on s’appelle Gianluigi Buffon. L’ancien gardien aux 176 sélections était présent à Rome au rassemblement politique Atreju , des jeunes militants de Fratelli d’Italia , le parti d’extrême droite dirigé par Giorgia Meloni. Interrogé à ce sujet, Buffon n’a pas tari d’éloges concernant la Première ministre de son pays. « Giorgia Meloni représente assurément notre nation de la meilleure façon qui soit. Elle gouverne depuis longtemps, et c’est un accomplissement formidable », a-t-il lancé dans le journal Libero , aux côtés du ministre italien des Sports, Andrea Abodi.…

CM pour SOFOOT.com

