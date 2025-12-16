Pris en étau entre Côme et le Sénégal, Assane Diao se blesse avant la CAN
L’assane affaire.
Se blesser à quelques jours d’une compétition internationale est rarement une aubaine. Mais encore plus quand on a 20 ans, qu’on s’apprête à jouer sa première CAN, où son pays figure parmi les favoris, et qu’on est simplement pris au milieu d’une guerre entre sa sélection et son club. Après sa blessure contre l’AS Roma, lundi, Assane Diao, sorti en pleurs, risque donc de tirer un trait sur son voyage en Maroc , uniquement parce que Cesc Fàbregas a décidé de montrer les muscles face au Sénégal.…
EL pour SOFOOT.com
