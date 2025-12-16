 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pris en étau entre Côme et le Sénégal, Assane Diao se blesse avant la CAN
information fournie par So Foot 16/12/2025 à 10:11

Pris en étau entre Côme et le Sénégal, Assane Diao se blesse avant la CAN

Pris en étau entre Côme et le Sénégal, Assane Diao se blesse avant la CAN

L’assane affaire.

Se blesser à quelques jours d’une compétition internationale est rarement une aubaine. Mais encore plus quand on a 20 ans, qu’on s’apprête à jouer sa première CAN, où son pays figure parmi les favoris, et qu’on est simplement pris au milieu d’une guerre entre sa sélection et son club. Après sa blessure contre l’AS Roma, lundi, Assane Diao, sorti en pleurs, risque donc de tirer un trait sur son voyage en Maroc , uniquement parce que Cesc Fàbregas a décidé de montrer les muscles face au Sénégal.…

EL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • « Free Kobbie Mainoo » : le frère du joueur milite pour qu’il ait plus de temps de jeu
    « Free Kobbie Mainoo » : le frère du joueur milite pour qu’il ait plus de temps de jeu
    information fournie par So Foot 16.12.2025 10:59 

    On salue l’inventivité. À Old Trafford, lundi soir, en bordure du match nul contre Bournemouth (4-4), Jordan Mainoo-Hames, demi-frère de Kobbie, a dégainé un t-shirt personnalisé « Free Kobbie Mainoo » . Derrière la blague, une réalité : le milieu de terrain de ... Lire la suite

  • Gianluigi Buffon apporte son soutien à Giorgia Meloni
    Gianluigi Buffon apporte son soutien à Giorgia Meloni
    information fournie par So Foot 16.12.2025 10:25 

    Il y a des soutiens qui pèsent plus que d’autres. Surtout en Italie et quand on s’appelle Gianluigi Buffon. L’ancien gardien aux 176 sélections était présent à Rome au rassemblement politique Atreju , des jeunes militants de Fratelli d’Italia , le parti d’extrême ... Lire la suite

  • ATP Masters 1000 - Masters de Paris
    Tennis: L'ATP introduit un nouveau règlement contre la chaleur en 2026
    information fournie par Reuters 16.12.2025 10:01 

    L'ATP a annoncé mardi l'introduction d'un nouveau règlement contre la chaleur extrême à partir de 2026, après de nombreux abandons dus aux températures et à l'humidité lors du Masters 1000 de Shanghai cette saison. La nouvelle règle, basée sur l'indice Wet Bulb ... Lire la suite

  • Six mois de prison avec sursis pour un supporter de Bastia
    Six mois de prison avec sursis pour un supporter de Bastia
    information fournie par So Foot 16.12.2025 09:47 

    Une saison en enfer. Le 5 décembre dernier, le SC Bastia n’a même pas eu le temps de perdre contre le Red Star car un de ses supporters a eu la bonne idée d’arrêter le match prématurément en balançant un fumigène sur l’Audonien Bradley Danger peu avant l’heure ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank