ZEvent: record pulvérisé pour l'ultime édition avec près de 33 millions d'euros récoltés

Un streameur participe au ZEvent, un événement caritatif de collecte de fonds organisé sur trois jours de diffusion en direct, à Montpellier, le 5 septembre 2026 ( AFP / Gabriel BOUYS )

La dixième édition du ZEvent a été celle de tous les records : à sa clôture vers 01h00 lundi, le marathon caritatif de streamers organisé pour la dernière fois à Montpellier a vu son compteur de dons s'arrêter à près de 33 millions d'euros, soit le double de l'édition 2025.

Depuis vendredi, dans une ambiance survoltée au Corum de Montpellier, plus de 80 streamers sur place et 200 autres à distance ont tenu en haleine les internautes en réalisant des défis insolites en échange de dons.

Et pour cette dernière édition, les donateurs ont répondu présents : la cagnotte finale s'élève à 32.891.874 euros, se sont félicités les organisateurs sur X. Un montant jamais atteint lors des neuf éditions précédentes qui avaient, cumulées, permis de lever 58 millions d'euros.

Le compteur n'a cessé de grimper jusqu'à l'horaire butoir de l'événement qui a tiré sa révérence dans la nuit de dimanche à lundi. Jusqu'au bout, les 200.000 internautes encore connectés dimanche soir étaient encouragés à contribuer une dernière fois par des streamers "vides d'énergie" et à la voix éraillée après 50 heures de diffusion en direct.

Plus de 1,7 million de dons ont été enregistrés, soit une moyenne de 10 euros le don, versés par des donateurs aux profils variés.

"Tombola légendaire"

Récoltée au profit de 22 associations, la cagnotte de cette édition a largement dépassé les 16.877.514 euros enregistrés à la clôture de l'édition 2025 par le biais de 771.000 dons, selon la Fondation de France.

Une streameuse participe au ZEvent, un événement caritatif de collecte de fonds organisé sur trois jours de diffusion en direct, à Montpellier, le 5 septembre 2026 ( AFP / Gabriel BOUYS )

"Certains streamers, plutôt issus des communautés sur YouTube, drainent les internautes les plus jeunes. Ces donateurs versent des petits dons, ils participent à des courses à un euro", a constaté auprès de l'AFP Agathe Djelalian, responsable des relations médias à la Fondation de France.

"D'autres streamers, plutôt connus sur la plateforme Twitch, ont une communauté de personnes un peu plus âgées, entre 30 et 50 ans. Ceux-là donnent davantage, entre 100 et 200 euros", poursuit Mme Djelalian.

A cela, s'ajoutent les dons de stars, aux montants plus importants à l'image de Bigflo et Oli (100.000 euros) ou de Gims (50.000 euros + un disque platine).

Un maillot de Lionel Messi est présenté comme lot à gagner lors du ZEvent, un événement caritatif de collecte de fonds organisé sur trois jours de diffusion en direct, à Montpellier, le 5 septembre 2026 ( AFP / Gabriel BOUYS )

A lui seul, l'un des streamers les plus suivis, Mastu, est parvenu à dépasser les cinq millions d'euros sur sa cagnotte, notamment grâce à une "tombola légendaire". Parmi les 40 lots, des maillots de foot dédicacés de Zidane ou Messi, des disques de platine ou de diamant de Théodora ou Angèle, un script du réalisateur Christopher Nolan ou encore le pied du costume de Spiderman remporté par un internaute après un don de 5 euros.

L'édition 2026 versera les dons aux 22 associations ayant bénéficié des ZEvent précédents, dont la Ligue contre le cancer, Action contre la faim, Amnesty International, le Secours populaire ou la LPO.