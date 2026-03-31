 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zelensky va demander aux USA de transmettre à Moscou une proposition de cessez-le-feu sur l'énergie
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 16:59

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a dit mardi prévoir la tenue de discussions en ligne mercredi avec les négociateurs américains, au cours desquelles il veut demander à Washington de transmettre à la Russie une proposition de cessez-le-feu sur des cibles énergétiques russes.

Kyiv a mené ce mois-ci une série d'attaques de drones contre les infrastructures russes d'exportation de brut et de carburant, visant les trois principaux ports pétroliers de l'ouest du pays : Novorossiïsk, sur la mer Noire, ainsi que Primorsk et Oust-Louga, sur la mer Baltique.

Lors d'un événement marquant l'anniversaire du massacre de Boutcha, Volodimir Zelensky a précisé que l'Ukraine continuerait de riposter aux bombardements russes si Moscou n'acceptait pas un cessez-le-feu.

Il a ajouté que le secrétaire de son Conseil de sécurité, Roustem Oumerov, se trouvait actuellement en Turquie pour des discussions avec plusieurs pays, sans donner plus de détails.

(Yuliia Dysa, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 17:53

    Hélas si rien est fait l’ atome stoppera la guerre ou nous détruira , donc vite la paix

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank