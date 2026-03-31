Zelensky va demander aux USA de transmettre à Moscou une proposition de cessez-le-feu sur l'énergie

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a dit mardi prévoir la tenue de discussions en ligne mercredi avec les négociateurs américains, au cours desquelles il veut demander à Washington de transmettre à la Russie une proposition de cessez-le-feu sur des cibles énergétiques russes.

Kyiv a mené ce mois-ci une série d'attaques de drones contre les infrastructures russes d'exportation de brut et de carburant, visant les trois principaux ports pétroliers de l'ouest du pays : Novorossiïsk, sur la mer Noire, ainsi que Primorsk et Oust-Louga, sur la mer Baltique.

Lors d'un événement marquant l'anniversaire du massacre de Boutcha, Volodimir Zelensky a précisé que l'Ukraine continuerait de riposter aux bombardements russes si Moscou n'acceptait pas un cessez-le-feu.

Il a ajouté que le secrétaire de son Conseil de sécurité, Roustem Oumerov, se trouvait actuellement en Turquie pour des discussions avec plusieurs pays, sans donner plus de détails.

(Yuliia Dysa, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Blandine Hénault)