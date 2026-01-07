Zelensky souhaite rencontrer Trump pour discuter des garanties de sécurité et des questions territoriales

par Dan Peleschuk et Yuliia Dysa

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré mercredi vouloir rencontrer prochainement son homologue américain Donald Trump alors que des représentants de deux pays se sont entretenus mardi à Paris dans le cadre de la réunion de la "coalition des volontaires".

Sous la pression des États-Unis pour parvenir rapidement à la fin de la guerre avec la Russie, le président ukrainien s'efforce de négocier des garanties de sécurité de la part de ses alliés, dont Washington, en cas de cessez-le-feu dans ce conflit qui s'apprête à entrer dans sa cinquième année.

S'adressant aux journalistes sur WhatsApp mercredi, Volodimir Zelensky a déclaré qu'il souhaitait rencontrer Donald Trump prochainement pour évaluer son ouverture à une proposition ukrainienne sur la fourniture de garanties de sécurité américaines à l'Ukraine pour une durée de plus de 15 ans.

A Paris mardi, où les représentants américains et ukrainiens ont pu échanger, les 35 pays participant à la réunion de la "coalition des volontaires" se sont engagés à contribuer à un mécanisme de contrôle du respect d'un éventuel cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie, sous la direction des Etats-Unis.

Ces garanties et la question de l'avenir des territoires occupés par la Russie et de la centrale de Zaporijjia, la plus grande centrale nucléaire d'Europe, ont été qualifiées par Volodimir Zelensky des deux questions les plus épineuses des négociations.

Le président ukrainien a également exhorté mercredi Donald Trump à intensifier la pression sur la Russie, qui s'est montrée froide à l'égard des efforts de paix soutenus par Washington et qui poursuit ses attaques aériennes massives contre les villes ukrainiennes et les infrastructures énergétiques du pays.

"Les Américains, à mon avis, sont productifs en ce moment ; nous avons de bons résultats ... . Ils doivent faire pression sur la Russie. Ils ont les outils nécessaires et savent comment les utiliser", a déclaré Volodimir Zelensky.

La Maison Blanche n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la suggestion d'une nouvelle rencontre entre Volodimir Zelensky et Donald Trump.

Citant l'opération américaine au Venezuela et l'arrestation du président Nicolas Maduro, Volodimir Zelensky a suggéré que Washington pourrait agir de la même manière contre le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, un allié de Vladimir Poutine dont les troupes se sont fait connaître pour leur brutalité en Ukraine.

"Peut-être que (le président russe Vladimir) Poutine le verrait et y réfléchirait à deux fois", a-t-il déclaré.

QUESTIONS TERRITORIALES

Outre les garanties de sécurité, Volodimir Zelensky espère s'entretenir avec Donald Trump sur la question territoriale, alors que Kyiv refuse de se retirer de la partie de la région de Donetsk dont la Russie n'a pas réussi à s'emparer militairement.

Le président ukrainien a déclaré que les États-Unis avaient évoqué l'idée d'une zone économique libre dans cette région si l'Ukraine se retirait des parties de la région qu'elle contrôle encore.

Mardi, les responsables américains et ukrainiens ont discuté de "quelques idées" pour aborder la question du territoire. L'envoyé spécial de la Maison blanche, Steve Witkoff, a déclaré que des "options" avaient été discutées et qu'il espérait qu'un compromis serait trouvé.

Selon Volodimir Zelensky, tout compromis sur la question des territoires devrait être soumis à un référendum auprès des Ukrainiens. Selon un sondage d'opinion réalisé le mois dernier, environ trois quarts des Ukrainiens sont prêts à accepter un accord qui gèlerait la ligne de front actuelle, mais s'opposent à la cession de territoires.

Les États-Unis ont également proposé une exploitation trilatérale de la centrale de Zaporijjia, dont Moscou s'est emparée en 2022 et qu'elle a reliée à son propre réseau électrique, avec une administration américaine, a déclaré Volodimir Zelensky le mois dernier.

Selon ce dernier, Kyiv a plutôt proposé une utilisation conjointe ukraino-américaine de la centrale, les États-Unis déterminant eux-mêmes comment utiliser 50% de l'énergie produite.

(Rédigé par Dan Peleschuk, version française Etienne Breban, édité par Tangi Salaün)