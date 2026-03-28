Zelensky affirme que l'Ukraine et les Émirats arabes unis sont "convenus de coopérer" en matière de défense

Photo non datée, diffusée le 28 mars 2026 par la Cour présidentielle des Émirats arabes unis, montrant le président émirati, Mohammed ben Zayed Al Nahyanen (d) et le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une visite aux Émirats arabes unis ( Cour présidentielle des Émirats arabes unis / Abdulla AL-NEYADI )

L'Ukraine et les Émirats arabes unis sont convenus de coopérer en matière de défense dans un contexte de frappes de drones iraniennes à travers le Moyen-Orient, a déclaré samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, avant de se rendre au Qatar voisin.

La visite surprise de M. Zelensky aux Émirats intervient au lendemain de l'annonce d'un accord de défense entre l'Ukraine et l'Arabie saoudite, signé alors que les pays du Golfe font face aux drones et missiles iraniens lancés par Téhéran en représailles aux frappes américano-israéliennes contre l'Iran, qui se poursuivent depuis le 28 février.

Kiev cherche à mettre à profit son expertise en matière de destruction de drones russes pour aider les pays du Golfe et a déployé des experts anti-drones dans la région, notamment aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite.

photo diffusée par le Diwan Amiri du Qatar montrant l'émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, et le président ukrainien Volodymyr Zelensky au palais de Lusail à Doha, le 28 mars 2026 ( Qatar Amiri Diwan / - )

Après sa visite aux Émirats, M. Zelensky a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il était "arrivé au Qatar. La véritable sécurité se construit sur le partenariat : nous apprécions chacun et restons ouverts à soutenir tous ceux qui sont prêts à travailler ensemble pour cet objectif".

Sa visite a été confirmée par l'agence de presse officielle de ce pays du Golfe.

A Ryad, M. Zelensky a rencontré le président émirati Mohammed ben Zayed Al Nahyane, affirmant sur les réseaux sociaux que les deux dirigeants "sont convenus de coopérer dans le domaine de la sécurité et de la défense. Nos équipes finaliseront les détails".

"Pour tous les États normaux, il est important d'assurer la stabilité et de protéger des vies face aux menaces actuelles. L'Ukraine dispose d'une expertise pertinente dans ce domaine", a-t-il ajouté.

L'Ukraine présente ses défenses anti-drones comme les meilleures au monde.

Aux Émirats arabes unis, M. Zelensky a également rencontré des experts ukrainiens en lutte antidrones, qui "travaillent ici pour contribuer à protéger des vies".

"Aujourd'hui, l'Ukraine n'a pas seulement besoin d'aide, elle est aussi prête à soutenir ceux qui nous soutiennent", a-t-il déclaré.

Photo non datée, diffusée le 28 mars 2026 par la Cour présidentielle des Émirats arabes unis, montrant le ministre émirati de l'Énergie, Suhail Mohamed al-Mazrouei (d), accueillant le président ukrainien Volodymyr Zelensky à son arrivée aux Émirats arabes unis ( Cour présidentielle des Émirats arabes unis / Hamad AL-KAABI )

Le pays a proposé d'échanger ses intercepteurs de drones contre des missiles de défense antiaérienne, beaucoup plus coûteux, que les pays du Golfe utilisent pour abattre les drones iraniens.

Kiev affirme avoir besoin de davantage de ces missiles pour contrer les frappes quasi quotidiennes de missiles de la Russie, qui attaque l'Ukraine depuis début 2022.

"La protection doit être suffisante partout. C’est pourquoi nous sommes ouverts à une collaboration qui, dans une perspective stratégique, renforcera assurément nos peuples et la protection de la vie dans nos pays", a ajouté M. Zelensky.