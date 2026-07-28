Zelensky à Washington pour renouveler sa demande pressante de missiles Patriot

(Actualisé avec précisions)

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré mardi que la défense antibalistique et la coopération stratégique avec les États-Unis constituaient la "priorité numéro un" de ses entretiens prévus avec le président américain Donald Trump.

Volodimir Zelensky a précisé sur X qu'il était bien arrivé à Washington, où il assistera à une cérémonie commémorative en l'honneur du sénateur républicain Lindsey Graham, décédé il y a deux semaines à l'âge de 71 ans.

Les relations entre Volodimir Zelensky et l'imprévisible Donald Trump se sont nettement apaisées depuis l'humiliation publique du dirigeant ukrainien lors d'une rencontre avec le chef de la Maison blanche dans le bureau ovale, le 28 février 2025.

Donald Trump et son vice-président J.D. Vance l'avaient alors réprimandé en direct sur les télévisions du monde entier, l'accusant notamment de ne pas avoir dit "une seule fois merci" pour l'aide militaire des Etats-Unis.

Les deux hommes se sont depuis rencontrés à plusieurs reprises et le ton a nettement changé. Lindsey Graham, un "faucon" proche de Donald Trump, a toujours plaidé pour un soutien massif de Washington à l'armée ukrainienne engagée depuis février 2022 dans un conflit meurtrier avec la Russie.

Volodimir Zelensky n'a de cesse de réclamer des missiles Patriot d'interception antiaérienne, cruciaux pour gagner la guerre des airs contre les salves russes. Mais ce système d'arme, fabriqué par Raytheon et Lockheed Martin, est onéreux (environ un milliard de dollars l'unité - quelque 880 millions d'euros) et commence à manquer dans les arsenaux américains en raison de son utilisation à haute intensité dans la guerre au Moyen-Orient par l'armée américaine et ses alliés du Golfe.

PROGRAMME D'AIDE BLOQUÉ AU CONGRÈS

Le président ukrainien devrait avoir un entretien privé avec Donald Trump à la Maison blanche, théoriquement en l'absence des médias, selon une source au fait du programme.

La question des Patriot sera au coeur de la discussion, confirme une source ukrainienne.

"Nous subissons des frappes chaque jour donc nous avons besoin du feu vert de Trump et de son équipe pour acheter des missiles pour les Patriot. C'est la priorité numéro un pour sauver des vies", explique-t-elle.

Donald Trump a déclaré lors du sommet de l'Otan, début juillet à Ankara, que les Etats-Unis prévoyaient d'accorder à l'Ukraine une licence pour produire elle-même des missiles Patriot de longue portée afin de défendre ses villes et ses infrastructures énergétiques.

Au chapitre diplomatique, Volodimir Zelensky s'est entretenu la semaine dernière avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner des perspectives de négociations avec la Russie, évoquant une possible réunion américano-ukrainienne aux Etats-Unis.

"Le président Trump va parler du processus de paix en cours entre l'Ukraine et la Russie. Il est temps de mettre fin à la guerre", a déclaré un membre de la Maison blanche.

Après la Maison blanche, Volodimir Zelensky est attendu au Capitole pour y rencontrer les membres du Sénat.

Un programme du Pentagone de 400 millions de dollars en faveur de l'Ukraine est bloqué au Congrès américain depuis son approbation début 2026. Les fonds n'ont toujours pas été décaissés et ne pourraient l'être qu'à partir de l'exercice budgétaire 2029, selon des sources parlementaires.

(Reportage Steve Holland, Erin Banco, Andrea Shalal, Dan Flynn, Patricia Zengerle et Anna Pruchnicka, Version française Sophie Louet, édité par Benoit Van Overstraeten)