Zaïre-Emery répond à la Roja : « Le match est demain, pas sur les réseaux sociaux »

Zaïre-Emery répond à la Roja : « Le match est demain, pas sur les réseaux sociaux »

À la veille du choc entre la France et l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde à Dallas, Warren Zaïre-Emery a pris part à la conférence de presse des Bleus avant son sélectionneur Didier Deschamps pour évoquer ce match qu’il qualifie de « revanche » deux ans après la défaite au même stade de la compétition à l’Euro 2024.

« L’Espagne a des qualités avec le ballon, nous on a la chance d’avoir la qualité d’aller vite en contre, d’avoir le ballon, de bien défendre. Je ne sais pas comment le match va se passer, on a juste hâte. On est concentré pour ce match et comme je l’ai dit, l’objectif, je pense qu’il est très clair pour tout le monde, c’est de remporter ce match (…) Depuis qu’on est arrivé ici, il n’y a pas eu de match facile, toutes les équipes ont des qualités. Demain il faudra faire un grand match », a-t-il déclaré.…

LL pour SOFOOT.com