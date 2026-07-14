Didier Deschamps rassurant sur Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni

Les supporters français peuvent souffler : Kylian Mbappé va bien. En conférence de presse à la veille de défier l’Espagne pour une place en finale de la Coupe du monde, le sélectionneur tricolore Didier Deschamps s’est voulu rassurant au sujet de son capitaine, sorti visiblement touché à la cheville lors du quart de finale contre le Maroc (2-0) jeudi. Il a confirmé que le Madrilène s’était bien entraîné, malgré une séance raccourcie : « Il a le droit comme d’autres de faire dix minutes au lieu de 20 » , a-t-il expliqué après avoir débuté par une question sur l’état de santé d’Aurélien Tchouaméni.

« On ne peut pas dire qu’il est guéri à 100%. C’est une demi-finale de Coupe du monde, oui le dernier match qu’il a joué remonte à 15 jours mais c’est pas ça qui est rédhibitoire non plus. L’important, c’est qu’il soit là. Sur le dernier match, je ne l’ai pas utilisé parce que le risque était trop élevé, aujourd’hui, il est de nouveau disponible, » a assuré Deschamps au sujet de son milieu de terrain, absent lors des deux derniers matchs.…

LL pour SOFOOT.com