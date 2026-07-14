Didier Deschamps : « Bien sûr, l’Espagne est favorite »

Présent dans la salle de presse bondée du stade de Dallas – près de trois cent journalistes internationaux avaient fait le déplacement, preuve sans doute de la dimension nouvelle atteinte par la France dans ce Mondial -, Didier Deschamps s’est montré taquin au moment de répondre à la question d’un journaliste espagnol concernant le favori de la demi-finale à venir entre la France et l’Espagne (14 juillet, 21h).

« Bien évidemment, c’est l’Espagne , a lancé le sélectionneur français, pince-sans-rire. Clairement. La pression est sur Luis (de la Fuente) et son équipe. Vous savez en plus très bien, vous médias espagnols, que l’attente populaire est très forte sur la sélection. (…) Au vu du niveau des deux équipes, je pense que le match sera spectaculaire. » Après avoir confirmé que Aurélien Tchouaméni était « mieux aujourd’hui » et donc de nouveau disponible dans l’entrejeu, furent également écarté les doutes physiques sur Kylian Mbappé, que l’on avait vu écourter sa séance d’entraînement deux heures plus tôt, dans un autre coin de Dallas, après sa sortie, touché, contre le Maroc. L’attaquant français devrait, sauf retournement de table ou bluff du staff français, tenir son rang à la pointe du dispositif français.…

TD, à Dallas pour SOFOOT.com