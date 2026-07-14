 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Quand Luis de la Fuente cite Jules César
information fournie par So Foot 14/07/2026 à 05:59

Quand Luis de la Fuente cite Jules César

Quand Luis de la Fuente cite Jules César

Luis de la Fuente, sélectionneur de la Roja , a joué la carte de l’apaisement en conférence d’avant-match de France-Espagne (21h), ce lundi 13 juillet à Dallas, quelques minutes après que Didier Deschamps ait désigné l’Espagne comme favorite du match.

« Depuis le début, j’ai toujours dit que le fait que les gens nous décrivent comme favoris ou non n’importe pas. Un très bon ami à moi, Joaquín Caparrós, disait: « quand d’autres personnes mettent de la pression sur vous, demandez-vous s’ils pensent réellement ce qu’ils disent « . Je vais tout de suite relâcher la pression dans la pièce : tout ceci n’importe pas. »

TD, à Dallas pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank