Zacharie Boucher convoqué par Madagascar
Pour l’amour du pays. Être convoqué en sélection nationale à 34 ans, âge où beaucoup prennent leur retraite internationale, c’est rare. Ça pourrait témoigner d’une éclosion très tardive, mais, dans le cas de Zacharie Boucher, nouveauté de la liste de Madagascar pour les prochains matchs de qualification à la CAN, l’histoire est tout autre.
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