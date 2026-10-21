PSG-Barça : après l'euphorie, voilà l'infirmerie

Vainqueur du Barça au terme d'une rencontre spectaculaire (4-2), le Paris Saint-Germain est obligé de redescendre aussitôt sur terre et constater les dégâts. Dembélé, Kvaratskhelia et Marquinhos tous les trois touchés et voilà que Paris se gratte déjà les méninges dans l'attente du verdict pour trois de ses titulaires. Après l'euphorie, les regards se tournent vers l'infirmerie.

Au sortir d’une nouvelle partie qui aura marqué l’automne du foot européen (4-2), Paris et Barcelone doivent se demander quel sort leur a été jeté. Ils ont beau développer parmi les jeux les plus attrayants de la planète, leur destin aime aussi à leur jouer des tours quand leurs routes se croisent. Il y a un peu plus d’un an, lorsque c’était aux Parisiens de se déplacer en Catalogne, on avait assisté à un duel d’éclopés, finalement enlevé par la classe biberon du PSG. Cette année, alors que les deux formations se rencontraient au Parc avec des infirmeries un peu moins fréquentées, voilà que ces dernières ce sont largement remplies, surtout chez les doubles tenants du titre. Le signe indien n’est pas vaincu.

Et un, et deux, et… quatre blessés !

L’euphorie collective liée à un succès probant face à la meilleure équipe du début de saison ou la performance d’un Lucas Hernandez ressuscité ne suffiront pas aux Franciliens pour oublier qu’ils ont perdu coup sur coup Ousmane Dembélé (ischio-jambier), Marquinhos (cuisse) et Khvicha Kvaratskhelia (genou), tandis que le mal de tête barcelonais n’en sera que plus fort au moment de se souvenir que le métronome Olmo (adducteurs), pas toujours titulaire certes, va devoir faire un tour au frigo. C’est que les courses à hautes intensités ou les contacts furent nombreux sur la pelouse du Parc, où l’engagement physique était le critère numéro un pour exister.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com