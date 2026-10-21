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Lucas Hernandez, réhabilité pour l'hiver
information fournie par So Foot 21/10/2026 à 01:43

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Lucas Hernandez, réhabilité pour l'hiver

Lucas Hernandez, réhabilité pour l'hiver

Il n'était pas le plus attendu ce mardi soir contre le Barça, mais Lucas Hernandez a sorti ses habits de gala pour museler Lamine Yamal et mettre le PSG sur le chemin de vingt dernières minutes d'une grande démonstration. Si même lui se met au diapason, ce PSG peut tranquillement voir venir l'hiver.

La journée de la famille Hernandez a démarré par la polémique quand Zoé Cristofoli, femme de Theo, a partagé son admiration pour les dictatures qui coupent les mains des voleurs. Le soir, Lucas, son beauf, les a utilisées, ses mains, pour sauter plus haut que tout le monde, marquer d’une tête rageuse puis montrer à ses enfants, présents en tribunes, l’écusson du PSG, vainqueur en partie grâce à lui d’un Barcelone invaincu cette saison. Le temps d’un soir, le Lucas Hernandez de 2018 a été retrouvé, costard à carreaux, pompes en croco, et les oreilles du Barça ont chauffé.

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Propos recueillis par Léna Bernard, au Parc des Princes.

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com

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