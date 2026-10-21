Doué, l'ultimo « Dez »

Auteur d'un but et d'une passe décisive face au Barça, Désiré Doué a une nouvelle fois montré qu'il avait tout d'un grand champion. Déjà en feu la semaine passée face à Manchester City, le feu follet semble prendre ses responsabilités : ne serait-ce pas lui, le patron offensif du PSG ?

Le cuir retombe dans ses pieds à quelques mètres de la surface. Il s’avance, fait danser trois (malheureux) défenseurs du FC Barcelone, puis frappe sans trop se poser de questions : Désiré Doué ouvre le score pour le PSG, et lance avec ce bijou la folie de cette belle soirée de Ligue des champions. L’ancien Rennais semble marcher sur l’eau, et orchestre une nouvelle victoire du collectif de Luis Enrique (4-2) avec un pion et une passe décisive sur corner (pour Lucas Hernandez).

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Propos de Désiré Doué en zone mixte recueillis par Léna Bernard.

Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com