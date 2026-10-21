Séville accuse la réalisation d’avoir favorisé le Real Madrid
Action, réaction. Corrigé par le Real Madrid lors de la 9 e journée de Liga le week-end dernier (4-1), Séville a publié un communiqué ce mardi soir pour dénoncer un traitement audiovisuel qu’il estime défavorable. Le club andalou assure que les Merengues ont bénéficié d’un meilleur traitement télévisuel et réclame des explications à LaLiga. Après une réunion consacrée aux actions litigieuses du match, la direction sévillane a décidé de déposer une réclamation officielle auprès du département des compétitions de LaLiga .
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TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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