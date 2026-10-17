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Zabarnyi réagit aux déclarations de Marine Le Pen sur l'Ukraine
information fournie par So Foot 17/10/2026 à 22:10

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Zabarnyi réagit aux déclarations de Marine Le Pen sur l'Ukraine

Zabarnyi réagit aux déclarations de Marine Le Pen sur l'Ukraine

Buteur, mais pas que. Illya Zabarnyi ne s’est pas fait remarquer que sur la pelouse ce samedi, du côté de Strasbourg. Auteur de l’égalisation du PSG, le défenseur ukrainien a également été interrogé sur les déclarations de Marine Le Pen concernant son pays . La candidate RN à l’élection présidentielle a en effet annoncé sa volonté de mettre fin à l’aide financière accordée par la France à l’Ukraine pour faire face à l’invasion russe. « C’est un sujet politique. Emmanuel Macron aide beaucoup l’Ukraine. C’est très important pour nous » , a tout d’abord répondu l’international en zone mixte.

Et le défenseur d’insister sur l’importance de l’aide et du soutien venus de l’Hexagone : « Nous sommes très fiers de notre pays et des bonnes relations actuelles. J’espère que quand un nouveau président sera élu, il continuera d’aider l’Ukraine, parce que nous défendons non seulement l’Ukraine mais aussi toute l’Europe. »

TB pour SOFOOT.com

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