Saint-Étienne trace sa route
Red Star 0-1 Saint-Étienne
But : Cardona (14 e )
Un leader droit dans ses bottes. Sans pitié pour ses poursuivants, l’AS Saint-Étienne a poursuivi son excellente début de saison sur la pelouse du Red Star (0-1) . Le seul but de la partie est l’œuvre d’Irvin Cardona, d’un petit ballon piqué au terme d’une sublime action collective (0-1, 14 e ) .…
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