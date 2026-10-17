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Saint-Étienne trace sa route
information fournie par So Foot 17/10/2026 à 21:54

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Saint-Étienne trace sa route

Saint-Étienne trace sa route

Red Star 0-1 Saint-Étienne

But : Cardona (14 e )

Un leader droit dans ses bottes. Sans pitié pour ses poursuivants, l’AS Saint-Étienne a poursuivi son excellente début de saison sur la pelouse du Red Star (0-1) . Le seul but de la partie est l’œuvre d’Irvin Cardona, d’un petit ballon piqué au terme d’une sublime action collective (0-1, 14 e ) .…

TB pour SOFOOT.com

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