Lens poursuit sa remontée à Troyes

Troyes 1-3 Lens

Buts : Nkada (27 e ) pour l’ESTAC // Monfray (13 e CSC), Edouard (45 e +2) et Aguilar (55 e )

Retour vers les sommets. Après un début de saison difficile en championnat, le RC Lens a enchaîné une deuxième victoire consécutive sur la pelouse de Troyes (1-3) . Un succès bâti dans un premier temps sur un coup du sort, avec cette frappe de Ruben Aguilar déviée dans son propre but par le malheureux Adrien Monfray (0-1, 13 e ) . Timothée Nkada s’occupe de redonner espoir à l’ESTAC (1-1, 27 e ) , mais cette soirée est aussi celle où Odsonne Edouard retrouve le chemin des filets sur un centre de Florian Thauvin (1-2, 45 e +2) .…

TB pour SOFOOT.com