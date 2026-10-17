Accroché par Brest, Lille manque l'opportunité de virer en tête

Lille 1-1 Brest

Buts : Giroud (64 e SP) pour les Dogues // M. Baldé (6 e ) pour les Ty Zefs

Une occasion gâchée. En attendant le déplacement de Monaco à Lorient dimanche, Lille avait l’opportunité de prendre provisoirement les commandes de la Ligue 1 en cas de succès contre Brest. Mission manquée par les Dogues, surpris d’entrée et qui doivent finalement se contenter du nul (1-1) . Une partie qui bascule d’abord sur un coup de billard : sur corner, la volée de Gauthier Lloris est involontairement déviée du fond par le dos de Mama Baldé, tout heureux de lancer Brest (0-1, 6 e ) . Mais malgré ce coup de pouce, les Bretons vont peu à peu courber l’échine face à des Dogues de plus en plus mordants.…

TB pour SOFOOT.com