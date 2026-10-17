L'OL Lyonnes sans pitié avec le PSG

Paris Saint-Germain 0-4 OL Lyonnes

Buts : Dumornay (3 e ), Katoto (39 e ), Becho (48 e ) et Paralluelo (59 e )

Un choc ? Quel choc ? Le duel au sommet d’Arkéma Première Ligue entre le PSG et l’OL Lyonnes a tourné à la correction du côté du Parc des Princes (0-4) . Le suspense n’aura duré que trois minutes, le temps pour Melchie Dumornay d’ouvrir le score de la tête sur un centre parfait de Selma Bacha (0-1, 3 e ) . Les Lyonnaises dominent largement et multiplient les occasions. Et c’est une ancienne de la maison qui double la mise de la même manière, avec cette fois Jule Brand au caviar (0-2, 39 e ) .…

TB pour SOFOOT.com