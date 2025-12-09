Zabarnyi et Safonov : ambassadeurs et embarrassés

Alors qu’Illia Zabarnyi, malade, était absent du groupe parisien face à Rennes à l’occasion de la première titularisation de la saison de Matvey Safonov, voilà que la question de la cohabitation des deux joueurs revient sur le tapis. Le conflit armé qui oppose leurs deux pays met de facto l’Ukrainien et le Russe dos à dos, mais cela peut-il devenir un problème pour le PSG ?

Paris avait pu éviter le sujet depuis le début de saison, mais cette époque est désormais révolue. Alors que son recrutement avait posé les bases d’une large interrogation quant à sa cohabitation avec le gardien russe Matvey Safonov, voilà qu’Illia Zabarnyi n’a pas participé à la seule rencontre disputée par le portier cette saison, à cause d’une maladie, annoncée le matin du match. Invariablement, l’appareil médiatique s’est mis en route, et la question d’une maladie de circonstances s’est vite immiscée dans les esprits.

Enrique agacé mais gardien du temple ?

Après le large succès face à Rennes, la question s’est évidemment posée en conférence de presse, ce qui a fortement agacé Luis Enrique. Sans ménager la journaliste qui a osé se détacher du match, l’Asturien est vite monté en pression, accusant notre confrère de poser une question « problématique » . « Rien, il est malade. Il est malade, simplement. Il a été malade les deux derniers jours, mais je sais que c’est plus important de parler de la polémique et de chercher la polémique tout le temps » , a-t-il tout de même répondu, au cours d’une réponse agacée, teintée d’un amertume non dissimulée. Si le technicien est un habitué des séquences à charge contre les journalistes, cette sortie laisse tout de même à penser qu’Enrique n’avait pas vraiment envie de répondre à cette question, qu’il s’attendait certainement à voir posée.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com