Un candidat à la mairie de Paris n’exclut pas de vendre le Parc des Princes
C’est donc ça un attrape-voix ?
Dans un entretien au quotidien L’Equipe , le candidat du Parti socialiste à la mairie de Paris Emmanuel Grégoire s’est engagé à proposer « l’option de la vente » du Parc des Princes au Conseil municipal. Son objectif : que le PSG continue de jouer dans le stade qui appartient actuellement à la ville et renonce à son projet de déménagement en banlieue.…
JD pour SOFOOT.com
