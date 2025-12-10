 Aller au contenu principal
Un candidat à la mairie de Paris n’exclut pas de vendre le Parc des Princes
information fournie par So Foot 10/12/2025 à 00:40

C’est donc ça un attrape-voix ?

Dans un entretien au quotidien L’Equipe , le candidat du Parti socialiste à la mairie de Paris Emmanuel Grégoire s’est engagé à proposer « l’option de la vente » du Parc des Princes au Conseil municipal. Son objectif : que le PSG continue de jouer dans le stade qui appartient actuellement à la ville et renonce à son projet de déménagement en banlieue.…

JD pour SOFOOT.com

Sport
Copyright © 2025 So Foot

