Le PSG éliminé de la Ligue des champions !
Paris Saint-Germain 0-0 OH Louvain
C’est nul et c’est la porte.
Clap de fin pour l’équipe féminine du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Accrochées sur la pelouse du Parc des Princes par les néophytes de Louvain, sensations de cette édition 2025-2026, les joueuses de la capitale ont remporté leur premier point en cinq journées mais ne peuvent mathématiquement plus accrocher le Top 12, synonyme de barrages.…
JD pour SOFOOT.com
