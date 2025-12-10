Comment l'OM s'est fait peur contre l'Union saint-gilloise

Victorieux au bout du suspense après une fin de match particulièrement éprouvante face à l'Union saint-gilloise (2-3), les Marseillais et leur coach ont encore réussi à se faire peur. Un score qui s'est joué sur des détails favorables aux Olympiens, avec des choix tactiques surprenants de la part de Roberto De Zerbi.

Les Olympiens ont enfin remporté leur première victoire à l’extérieur en Ligue des champions cette saison face à l’Union saint-gilloise (2-3). Un succès essentiel et très bon à prendre, avant de se frotter à Liverpool et au Club Bruges. Avec neuf points, l’OM se rapproche de la qualification pour les barrages et un mois de février européen, ce qui serait excitant. Cette visite bruxelloise a pourtant été éreintante, laissant l’équipe phocéenne avec ses limites, ses interrogations et un Roberto De Zerbi qui cherche encore à imprimer une vraie force collective et dont le coaching aurait pu faire perdre gros à Marseille.

Coaching presque perdant

Le technicien italien avait fait des choix d’entrée et il a pu les détailler après la partie : « Pavard joue beaucoup, il avait, de mon point de vue, besoin d’un jour de repos. Et Balerdi sur le banc, c’est un choix technique. Je voulais défendre à quatre avec Weah, Murillo, Aguerd et Emerson et je voulais construire à trois avec un seul vrai défenseur central et deux autres qui pouvaient plus avancer avec la balle sur le côté. Puis j’ai sorti Weah avec regret parce qu’il avait pris un carton jaune, j’avais peur d’un éventuel deuxième avertissement. » Une ligne de conduite tout de même difficile à comprendre, même si le technicien transalpin semble avoir voulu ne pas reproduire les mêmes erreurs que sur la pelouse du Sporting, quand Emerson Palmieri avait laissé ses coéquipiers en infériorité numérique pendant 45 minutes.…

Tous propos recueillis par LB.

Par Léna Bernard, au Lotto Park d'Anderlecht pour SOFOOT.com