Yves Bissouma met les voiles

Yves bises aux fans. Libre de tout contrat après le 30 juin, Yves Bissouma quittera bien Tottenham, a annoncé le club anglais dans un communiqué. Blessé au genou depuis le début de la saison, il avait rechuté seulement 15 secondes après son retour en compétition en octobre dernier avec le Mali.

Revenu pour la CAN, il a disputé les premières de ses 605 petites minutes de jeu (11 matchs) avec les Spurs cette saison en janvier dernier . Le milieu de terrain passé par le LOSC (2016-2018) n’a participé qu’à 3 des 7 matchs dirigés par le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi, et aucun des trois derniers, pourtant cruciaux dans la course au maintien.…

NB pour SOFOOT.com