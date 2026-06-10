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La Juventus en passe de mettre un champion du monde dans ses filets
information fournie par So Foot 10/06/2026 à 12:57

La Juventus en passe de mettre un champion du monde dans ses filets

La Juventus en passe de mettre un champion du monde dans ses filets

La Vieille Dame a-t-elle trouvé sa vieille garde ? Emiliano Martínez devrait rejoindre la Juventus . En effet, selon Sky Sports Italia et la Gazzetta dello Sport , le gardien d’Aston Villa de 33 piges et les Bianconeri auraient trouvé un accord sur un contrat d’une durée de trois ans, avec un salaire revu à la baisse par rapport à celui qu’il perçoit en Angleterre.

Un départ, mais à quel prix ?

Si l’Argentin est fortement intéressé à l’idée de rejoindre les rangs du club italien, il faudra convaincre les Villans de le céder. Le récent vainqueur de la Ligue Europa souhaiterait obtenir entre 10 et 15 briques pour leur portier .…

EM pour SOFOOT.com

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