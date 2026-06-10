Le guide très pratique du Mondial 2026

Eh, au fait, il y a une Coupe du monde qui commence jeudi. Vous n’étiez pas au courant ? Rien de grave, on récapitule tout juste ici.

→ Encore de nouvelles règles

Le Mondial 2018 était celui de l’entrée en vigueur de la VAR – ou du VAR, huit ans après, on ne sait toujours pas –, la Coupe du monde 2022 était celle des temps réglementaires interminables, l’édition 2026, elle, sera un parfait mariage des deux. Les assistants vidéo vont voir leurs pouvoirs accrus, avec la possibilité d’examiner plus d’actions et d’intervenir sans (trop) retarder la reprise du jeu. Dans une quête de temps de jeu effectif toujours plus importante, chaque seconde pourrait être précieuse. Ainsi, lorsqu’un joueur remplacé quittera la pelouse en plus de dix secondes, son remplaçant ne pourra entrer qu’à la prochaine interruption de jeu après la minute de pénalité. Le premier Français à avoir été pris par la patrouille est Michael Olise au détriment de Manu Koné. Pas de place pour les nonchalants !

→ Des calculs savants : 495 combinaisons pour sortir des poules

Pour la première fois de l’histoire, 48 pays seront sur la ligne de départ, répartis dans douze groupes. De quoi se farcir 104 matchs au total, soit 40 de plus que lors des dernières éditions. À l’issue de la troisième journée, il faudra peut-être sortir la calculette pour savoir qui sort de poule. Les deux premiers sont assurés de se qualifier pour les seizièmes, ainsi que les huit meilleurs troisièmes. Si, depuis 2006, le premier critère pour départager des équipes à égalité était la différence de buts générale, ce sera désormais le nombre de points lors de l’affrontement direct. Les plus dingues peuvent déjà tenter d’établir l’une des 495 combinaisons possibles pour dessiner le futur tableau des phases finales.…

Par Enzo Leanni et Ulysse Llamas pour SOFOOT.com