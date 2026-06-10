Pourquoi le stade Azteca est le plus mythique de l’histoire ?

Le match d’ouverture du Mondial 2026 entre le Mexique et l’Afrique du Sud n’est pas le plus sexy sur le papier, mais il va se disputer dans le stade le plus légendaire du monde. Ce n’est ni le Maracanã ni Wembley, ça n’a rien à voir avec le Camp Nou et la ressemblance avec la Bombonera ne serait que fortuite. Il s’agit du stade Azteca de Mexico. Attention aux oreilles !

Du haut de ses trois participations à la Coupe du monde, dont l’édition 1994 passée avec le brassard autour du bras, Georges Grün se souvient de deux matchs en particulier : contre le Mexique et face à l’Argentine, en 1986 à chaque fois. Remplaçant lors du match d’ouverture, puis au marquage d’un Diego Armando Maradona au sommet de son art en demi-finales, le défenseur central belge a vécu des soirées bien différentes, avec des défaites à digérer, mais la sensation de vivre un rêve de gamin dans un lieu légendaire, le stade Azteca, de Mexico. « Rien que d’entendre le nom “Aztèque” , quand tu es gosse, ça te fait peur. C’est comme le Maracanã, c’est mythique » , remet celui qui avait 8 ans quand plus de 107 000 personnes se réunissaient pour assister à la finale du Mondial 70 entre le Brésil et l’Italie.

Moments d’anthologie et légendes funestes

Si les Diables rouges d’Enzo Scifo n’ont pas réussi à faire tomber le favori argentin, c’est parce que les portes de ce stade ne s’ouvrent pas si facilement. Première enceinte à accueillir deux finales de Coupe du monde, sacrant ainsi Pelé et Maradona, elle a été rejointe en 2014 par le Maracanã de Rio de Janeiro (dont les lettres de noblesse sont marquées par les défaites, du Brésil de Zizinho et Ademir en 1950, et de l’Argentine de Messi), mais va reprendre l’avantage ce jeudi en devenant la première à abriter au moins un match de trois Mondiaux différents. En 2026, seulement cinq rencontres y auront lieu, trois de poules, un seizième et un huitième, puisqu’il a été décidé qu’il fallait partager le gâteau avec les puissants pays d’Amérique du Nord. Qu’importe, l’Azteca compte bien prouver une nouvelle fois qu’il mérite d’être coché dans les carnets de voyage de tout groundhopper qui se respecte.…

Tous propos recueillis par EL.

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com