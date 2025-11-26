Youth League : Monaco reste en course pour les barrages
Un bol d’air frais pour les jeunes du Rocher.
Ils sont venus avec de l’ambition et sont repartis avec les trois points. En déplacement sur la pelouse du Stelios Kyriakides de Pafos, les jeunes de l’AS Monaco se sont imposés ce jeudi, sur le score de 3-0 .…
KM pour SOFOOT.com
