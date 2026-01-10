 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chelsea se fait plaisir pour la première de Rosenior
information fournie par So Foot 10/01/2026 à 23:29

Chelsea se fait plaisir pour la première de Rosenior

Chelsea se fait plaisir pour la première de Rosenior

Charlton 1-5 Chelsea

Buts : Leaburn (57 e ) pour les Addicks // Hato (45 e +4), Adarabioyo (50 e ), Guiu (62 e ), P. Neto (90 e +1) & E. Fernández (90 e +4, SP)

Petit déplacement mais gros tarif : en visite chez son voisin de Charlton (19 e sur 24 e en Championship) en FA Cup, Chelsea maîtrisé son sujet et fait plaisir à son nouvel entraîneur Liam Rosenior (1-5) , qui fêtait sa première sur son nouveau banc après son départ de Strasbourg. À noter que Benoît Badiashile et Andrey Santos étaient titulaires. Les Blues restaient sur cinq rencontres sans victoire toutes compétitions confondues (trois nuls, deux défaites).…

JB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Égypte élimine la Côte d'Ivoire en trois coups de marteau
    L'Égypte élimine la Côte d'Ivoire en trois coups de marteau
    information fournie par So Foot 10.01.2026 22:01 

    L’Égypte a sorti les champions en titre ivoiriens en quarts de finale de la CAN 2025 (3-2). Les Pharaons affronteront le Sénégal en demi-finales à Rabat pour une revanche de la finale de 2022. Égypte 3-2 Côte d’Ivoire Buts : Mamoursh (4e), Rabia (32e) et Salah ... Lire la suite

  • Les arbitres du match Le Puy-Reims en galère... pour trouver le point de penalty
    Les arbitres du match Le Puy-Reims en galère... pour trouver le point de penalty
    information fournie par So Foot 10.01.2026 21:25 

    Le charme de la Coupe de France, c’est aussi ces champs de patates sur lesquels des professionnels doivent parfois évoluer. Ce samedi, le Stade de Reims a dû s’en remettre aux tirs au but pour écarter Le Puy Foot en seizièmes de finale (0-0, 0-3 TAB). Mais la séance ... Lire la suite

  • Grosse tension après l'élimination de l'Algérie, Luca Zidane s'énerve
    Grosse tension après l'élimination de l'Algérie, Luca Zidane s'énerve
    information fournie par So Foot 10.01.2026 21:24 

    Vert de rage. Battue ce samedi par le Nigeria en quarts de finale de la CAN 2025, au terme d’une rencontre largement dominée par les Super Eagles , l’Algérie a laissé éclater sa frustration après le coup de sifflet final . Une brève échauffourée a éclaté sur la ... Lire la suite

  • Tottenham s'enfonce encore et prend la porte en FA Cup
    Tottenham s'enfonce encore et prend la porte en FA Cup
    information fournie par So Foot 10.01.2026 21:22 

    Tottenham 1-2 Aston Villa Buts : Odobert (54 e ) pour les Spurs // Buendia (22 e ) & McGinn (45 e +4) pour les Villans Tottenham est toujours autant dans la mouise . Déjà dans de sales draps en championnat, avec une décevante quatorzième place, les Spurs ont

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank