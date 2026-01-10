Chelsea se fait plaisir pour la première de Rosenior
Charlton 1-5 Chelsea
Buts : Leaburn (57 e ) pour les Addicks // Hato (45 e +4), Adarabioyo (50 e ), Guiu (62 e ), P. Neto (90 e +1) & E. Fernández (90 e +4, SP)
Petit déplacement mais gros tarif : en visite chez son voisin de Charlton (19 e sur 24 e en Championship) en FA Cup, Chelsea maîtrisé son sujet et fait plaisir à son nouvel entraîneur Liam Rosenior (1-5) , qui fêtait sa première sur son nouveau banc après son départ de Strasbourg. À noter que Benoît Badiashile et Andrey Santos étaient titulaires. Les Blues restaient sur cinq rencontres sans victoire toutes compétitions confondues (trois nuls, deux défaites).…
JB pour SOFOOT.com
