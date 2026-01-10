L'Égypte élimine la Côte d'Ivoire en trois coups de marteau

L’Égypte a sorti les champions en titre ivoiriens en quarts de finale de la CAN 2025 (3-2). Les Pharaons affronteront le Sénégal en demi-finales à Rabat pour une revanche de la finale de 2022.

Égypte 3-2 Côte d’Ivoire

Buts : Mamoursh (4e), Rabia (32e) et Salah (52e) pour les Pharaons // Fatouh (40e) pour les Éléphants

L’Égypte avait bien caché son jeu. Peu spectaculaire depuis le début du tournoi, avec des matchs aussi barbants qu’une visite de musée poussiéreux, les Pharaons sont sortis de leur sarcophage au meilleur moment pour éliminer la Côte d’Ivoire en quarts de finale de la CAN 2025 (3-1), ce samedi au grand Stade d’Agadir. Une victoire qui en impose et qui fait tomber le champion en titre, toujours un petit événement dans un grand tournoi international. En demi-finales, les Égyptiens affronteront le Sénégal à Rabat. Mohamed Salah y retrouvera Sadio Mané, comme lors du bon vieux temps à Liverpool, mais surtout comme lors de la finale de la CAN 2021.…

Par François Linden pour SOFOOT.com