Grosse tension après l'élimination de l'Algérie, Luca Zidane s'énerve
information fournie par So Foot 10/01/2026 à 21:24

Vert de rage. Battue ce samedi par le Nigeria en quarts de finale de la CAN 2025, au terme d’une rencontre largement dominée par les Super Eagles , l’Algérie a laissé éclater sa frustration après le coup de sifflet final . Une brève échauffourée a éclaté sur la pelouse alors que les joueurs regagnaient les vestiaires. Parmi les bagarreurs figurait Luca Zidane, filmé en train d’empoigner Raphael Onyedika près du rond central, qui a répliqué en le repoussant. Plusieurs membres des staffs des deux équipes sont intervenus pour tenter de calmer les esprits.

🚨 Grosse altercation entre les joueurs algériens et les arbitres puis les joueurs du Nigeria.…

FL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
