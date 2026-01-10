Grosse tension après l'élimination de l'Algérie, Luca Zidane s'énerve

Vert de rage. Battue ce samedi par le Nigeria en quarts de finale de la CAN 2025, au terme d’une rencontre largement dominée par les Super Eagles , l’Algérie a laissé éclater sa frustration après le coup de sifflet final . Une brève échauffourée a éclaté sur la pelouse alors que les joueurs regagnaient les vestiaires. Parmi les bagarreurs figurait Luca Zidane, filmé en train d’empoigner Raphael Onyedika près du rond central, qui a répliqué en le repoussant. Plusieurs membres des staffs des deux équipes sont intervenus pour tenter de calmer les esprits.

FL pour SOFOOT.com