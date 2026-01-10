Les arbitres du match Le Puy-Reims en galère... pour trouver le point de penalty

Le charme de la Coupe de France, c’est aussi ces champs de patates sur lesquels des professionnels doivent parfois évoluer. Ce samedi, le Stade de Reims a dû s’en remettre aux tirs au but pour écarter Le Puy Foot en seizièmes de finale (0-0, 0-3 TAB). Mais la séance de penaltys a pris un peu de retard… tout simplement parce que les arbitres ne parvenaient pas à trouver le fameux point de penalty .

Les arbitres du match entre le puy et le Stade de Reims cherchent le point de penalty depuis 5 minutes !!😭 pic.twitter.com/LBBXsq3AKX…

FL pour SOFOOT.com