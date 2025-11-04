Youth League : Monaco et Paris assurent en attendant l’OM
Pas de détails pour les clubs français.
Ce mardi, le PSG et l’AS Monaco ont disputé leur match de Youth League pour le compte de la quatrième journée. En début d’après-midi, les Monégasques de Djimi Traoré sont allés mettre une belle baffe aux petits saumons de Bodø/Glimt (7-0). Déjà auteur d’un doublé face à Tottenham lors de la troisième journée, l’attaquant français Joan Tincres s’est offert un superbe quadruplé , et s’est même permis de rater un penalty en début de seconde période.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer