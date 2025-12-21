La CAN, encore une compétition décoloniale ?

Depuis bientôt 70 ans, la CAN est devenue le rendez-vous incontournable tous les deux ans pour les amoureux du football (africain). Et plus que toute autre compétition, la Coupe d’Afrique des nations a une portée historique forte et décoloniale. En 2025, la CAN peut-elle toujours se targuer d’être décoloniale ?

Le 14 décembre 2022, au stade Al-Bayt, le Maroc s’inclinait en demi-finales de la Coupe du monde face à l’équipe de France (0-2), avec les honneurs. Les Lions de l’Atlas viennent alors d’entrer dans l’histoire, devenant la première sélection africaine à atteindre le dernier carré du Mondial. Un exploit, vitrine d’un football africain qui ne cesse de progresser à vitesse grand V. Bien que l’Afrique ait toujours eu de grandes sélections et des joueurs mythiques, le niveau global et la compétitivité n’ont jamais été aussi élevés, avec des équipes qui n’ont plus rien à envier aux Européens et aux Sud-Américains : Sénégal, Maroc, Côte d’Ivoire, Algérie, Nigeria, Égypte, pour ne citer qu’eux. Plus que jamais, le football africain s’affirme sur le rectangle vert et la CAN vient en attester. Mais malgré tout, la Coupe d’Afrique des nations est encore aujourd’hui globalement méprisée dans le football occidental. Pourquoi ? Rembobinons.

<iframe loading="lazy" title="Allez Les Bleus | France v Morocco | Semi-Final | FIFA World Cup Qatar 2022" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/PHjukOhzFLE?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>…

Propos de Saïd El Abadi et Peter Alegi recueillis par TP.

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com