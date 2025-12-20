Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Un Mbappé record permet au Real Madrid de s’imposer contre Séville
information fournie par So Foot•20/12/2025 à 23:17
Un Mbappé record permet au Real Madrid de s’imposer contre Séville
Real Madrid 2-0 FC Séville
Buts : Bellingham (38
e
) et Mbappé (87
e
SP) pour le Real
PSG 0-0 PFC Comme d’habitude. Incapables de se départager lors de quatre de leurs cinq dernières confrontations en championnat, les joueuses du PSG et du PFC ont remis ça ce samedi soir à Poissy (0-0) . Un triste score nul et vierge, à l’issue d’une partie fermée ...
Lire la suite
Maître de son sujet tout au long de la soirée, le PSG a fait parler la logique pour dominer Fontenay à La Beaujoire et poursuivre sa route en Coupe de France. Clap de fin sur une année 2025 fabuleuse dans la capitale. Vendée Fontenay Foot 0-4 Paris Saint-Germain ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer