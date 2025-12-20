 Aller au contenu principal
Un Mbappé record permet au Real Madrid de s’imposer contre Séville
information fournie par So Foot 20/12/2025 à 23:17

Un Mbappé record permet au Real Madrid de s’imposer contre Séville

Un Mbappé record permet au Real Madrid de s’imposer contre Séville

Real Madrid 2-0 FC Séville

Buts : Bellingham (38 e ) et Mbappé (87 e SP) pour le Real

Exclusion : Marcão (68 e ) pour Séville

  • Le PSG et le PFC se séparent sur un énième match nul
    Le PSG et le PFC se séparent sur un énième match nul
    information fournie par So Foot 20.12.2025 23:14 

    PSG 0-0 PFC Comme d’habitude. Incapables de se départager lors de quatre de leurs cinq dernières confrontations en championnat, les joueuses du PSG et du PFC ont remis ça ce samedi soir à Poissy (0-0) . Un triste score nul et vierge, à l’issue d’une partie fermée ... Lire la suite

  • Service minimum pour Arsenal, qui reprend la tête
    Service minimum pour Arsenal, qui reprend la tête
    information fournie par So Foot 20.12.2025 23:02 

    Everton 0-1 Arsenal But : Gyökeres (27 e SP) Un but, et puis c’est tout.… TB pour SOFOOT.com

  • Le PSG maître de son sujet à Fontenay
    Le PSG maître de son sujet à Fontenay
    information fournie par So Foot 20.12.2025 22:52 

    Maître de son sujet tout au long de la soirée, le PSG a fait parler la logique pour dominer Fontenay à La Beaujoire et poursuivre sa route en Coupe de France. Clap de fin sur une année 2025 fabuleuse dans la capitale. Vendée Fontenay Foot 0-4 Paris Saint-Germain ... Lire la suite

  • La Juventus confirme face à la Rome
    La Juventus confirme face à la Rome
    information fournie par So Foot 20.12.2025 22:41 

    Juventus 2-1 AS Rome Buts : Conceiçao (44 e ) et Openda (71 e ) pour la Juve // Baldanzi (75 e ) pour la Roma La Vieille Dame est toujours debout.… SO pour SOFOOT.com

