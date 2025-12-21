Mbappé, les buts qui cachent la forêt

D'un penalty dans les dernières minutes contre Séville, Kylian Mbappé a égalé les 59 buts de Cristiano Ronaldo sur une année civile avec le Real Madrid. Mais pas de quoi faire oublier un constat : 2025 restera la première année blanche depuis bien longtemps pour le n°10 merengue.

Il l’a fait ! Après 24 heures à lire toute la presse s’extasier sur la possibilité de le voir égaler (voire battre) le record de buts de Cristiano Ronaldo sur une année civile avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a réussi l’exploit. Après 86 minutes à attirer tout le jeu à lui, il a donc fallu que M. Muñiz Ruiz ne siffle un penalty pour une faute de Juanlu Sanchez sur Rodrygo pour que le Bondynois ne parvienne à ses fins, le jour de ses 27 ans. Sans oublier de célébrer façon CR7. Deux minutes plus tard, il a même pensé avoir l’occasion de virer seul en tête avec une nouvelle tentative depuis les onze mètres, mais la vidéo en a décidé autrement. Le record ne sera donc qu’égalé, ce qui suffira à faire les gros titres en Espagne et ailleurs. Mais pas à cacher le bien maigre bilan collectif des Merengue en 2025 : aucun titre.

🔥 KYLIAN MBAPPÉ égale le RECORD de CRISTIANO RONALDO et fait sa CÉLÉBRATION !!! Le Français marque son 59eme but de l'année 2025 avec le Real Madrid... le jour de son anniversaire ! pic.twitter.com/64Zxq2r6T7…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com