Le PSG et le PFC se séparent sur un énième match nul
PSG 0-0 PFC
Comme d’habitude.
Incapables de se départager lors de quatre de leurs cinq dernières confrontations en championnat, les joueuses du PSG et du PFC ont remis ça ce samedi soir à Poissy (0-0) . Un triste score nul et vierge, à l’issue d’une partie fermée et pauvre en occasions franches de part et d’autre. Tout avait pourtant bien commencé avec deux arrêts de Mary Earps dans les premières minutes devant Théa Greboval sur un coup franc, puis après une nouvelle tentative sur le corner suivant.…
TB pour SOFOOT.com
