Youth League : Monaco et Marseille passent à la trappe

Real Madrid U19 5-2 Olympique de Marseille U19

Buts : Pitarch (17 e ), Doubal (27 e , csc), Yáñez (53 e , p), Martínez (80 e ), Perez (90 e ) pour le Real // Baradji (25 e ), Mmadi (45 e ) pour l’OM

La marche était trop haute pour les minots. Malgré un score encourageant (2-2) à la fin de 1 ère période, l’OM a pris l’eau au retour des vestiaires. Une rencontre qui n’avait déjà pas souri aux Marseillais lors de la première journée de phase de ligue à Madrid, où ils s’étaient inclinés 3 à 2 en septembre dernier. Auteurs de 9 tirs, les Phocéens ont manqué de réussite face à des Madrilènes bien en place. Il n’y a définitivement plus d’OM en coupe d’Europe.…

SW pour SOFOOT.com