Le football russe proche d’un retour sur la scène internationale ?

Déclaré ouvert à la discussion afin de réintégrer les sélections russes, le président de la FIFA Gianni Infantino a mis en lumière le lent retour de la Russie dans le paysage sportif mondial. En dépit de la guerre en Ukraine qui continue d’ôter des vies, les différentes instances du sport tombent peu à peu dans la résignation. À mille lieux des grands discours de février 2022.

Il y a quelques jours, le think tank américain CSIS estimait les pertes de la guerre en Ukraine. Depuis 2022, entre 415 000 et 465 000 personnes ont perdu la vie, dont une majorité de Russes (à mettre en rapport avec le déséquilibre démographique entre les deux pays). Dans le contexte d’une guerre qui s’éternise, et alors que Kiev, Moscou et Washington vont se rasseoir à la table des négociations ce mercredi à Abou Dabi, Gianni Infantino a décidé que c’était le bon timing pour juger contre-productif l’exclusion de la sélection et des clubs russes des compétitions en vigueur depuis le début de l’invasion. « Cette interdiction n’a rien accompli, elle n’a fait qu’engendrer davantage de frustration et de haine », a jugé le président de la FIFA, plaidant pour une modification des statuts de l’instance mondiale du football, afin de dissocier les décisions sportives des actes de dirigeants politiques.

Le CIO comme moyen de légitimation

Une sortie vivement critiquée par le ministre ukrainien des Affaires étrangères, qualifiant Infantino de « dégénéré moral » en même temps que le Kremlin saluait ces déclarations. Tout en sachant que l’Ukraine est encore en course pour participer au Mondial américain, opposé à la Suède en barrage. Dissocier foot et politique pour paradoxalement assumer un rapprochement avec la Russie, dans la lignée de ce que fait son gardien de la paix avec Vladimir Poutine ? La question de cette levée de sanctions s’accorde surtout avec les décisions du CIO. De tradition, la FIFA a pour habitude de se plier aux décisions de la plus haute instance du sport mondial, qui jouait la carte de l’apaisement dès 2023 : « Aucun athlète ne devrait être interdit de compétition sur la seule base de son passeport » , tranchait le comité en amont des JO de Paris. En décembre dernier, l’instance recommandait publiquement le retour des athlètes russes dans les compétitions juniors, avec hymne et drapeau. Décision encore plus drastique le mois d’avant de la part de la fédération internationale de judo, sport si cher à Poutine

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com