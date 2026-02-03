La Kings League lève 63 millions de dollars et prend une nouvelle dimension

L’appétit vient en mangeant. Après avoir lancé sa compétition de foot à 7 en 2022, Gerard Piqué n’est pas passé par quatre chemin pour séduire de nouveaux investisseurs afin de promouvoir la Kings League . Comme le rapporte le quotidien Les Échos , la ligue à influenceurs a annoncé ce mardi avoir réalisé une levée de fonds de 63 millions de dollars , ce qui équivaut à 53 millions d’euros. Une opération qui a été menée par Alignment Growth , un investisseur étasunien spécialisé dans les médias et le divertissement.

Vers de nouvelles ligues

« Cet investissement soutiendra la prochaine phase de croissance de la Kings League, visant à étendre les plateformes Kings League et Queens League à l’échelle mondiale, notamment avec un lancement aux États-Unis, a partagé la Kings League. Cela fait suite au lancement en 2025 de nouvelles ligues régionales au Brésil, en France, en Allemagne, en Italie et dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), ainsi qu’à un nouveau tournoi de Coupe du monde des sélections nationales. » …

SW pour SOFOOT.com