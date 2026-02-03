 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mais qui en veut à la pelouse de l'UA St-Sever ?
information fournie par So Foot 03/02/2026 à 18:51

Mais qui en veut à la pelouse de l'UA St-Sever ?

Mais qui en veut à la pelouse de l'UA St-Sever ?

Le trou normand. Tranquille club basé à Noues de Sienne, dans le Calvados, l’Union athlétique de Saint-Sever commence à en avoir franchement assez : depuis plusieurs années, elle est confrontée à des actes de vandalisme à répétition. Comme le rapporte Ici Normandie, son terrain présente des trous et d’énormes traces de pneus depuis que des personnes s’y sont introduites avec une voiture à la fin du mois de janvier. Pas de bol, mais loin d’être une première : le terrain avait déjà été abîmé par le passé.

Plus de 10 000 euros de dégâts et vols en quelques années

Pour ne rien arranger, l’UA St-Sever a aussi subi cinq cambriolages en six ans, dont le vol d’un jeu de maillot, d’une télévision ou même d’un minibus l’an dernier . Le montant cumulé des dégâts et vols s’élève à plus de 10 000 euros , alors que le club a déjà du mal à joindre les deux bouts. « Tous les ans, il y a une histoire comme ça. Cela devient lourd. Pourtant, on est une commune calme » , a déclaré auprès de la station de radio locale Théo Lenoir, vice-présient du club. De son côté, la commune a porté plainte.…

CMF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le football russe proche d’un retour sur la scène internationale ?
    Le football russe proche d’un retour sur la scène internationale ?
    information fournie par So Foot 03.02.2026 18:44 

    Déclaré ouvert à la discussion afin de réintégrer les sélections russes, le président de la FIFA Gianni Infantino a mis en lumière le lent retour de la Russie dans le paysage sportif mondial. En dépit de la guerre en Ukraine qui continue d’ôter des vies, les différentes ... Lire la suite

  • La Kings League lève 63 millions de dollars et prend une nouvelle dimension
    La Kings League lève 63 millions de dollars et prend une nouvelle dimension
    information fournie par So Foot 03.02.2026 18:44 

    L’appétit vient en mangeant. Après avoir lancé sa compétition de foot à 7 en 2022, Gerard Piqué n’est pas passé par quatre chemin pour séduire de nouveaux investisseurs afin de promouvoir la Kings League . Comme le rapporte le quotidien Les Échos , la ligue à influenceurs ... Lire la suite

  • Un ancien arbitre assistant de Ligue 1 radié à vie
    Un ancien arbitre assistant de Ligue 1 radié à vie
    information fournie par So Foot 03.02.2026 18:33 

    C’est la journée des inéligibilités. Tandis que Marine Le Pen et ses assistants parlementaires sont en train d’attendre leur verdict, un autre assistant est condamné . Il s’agit de l’ancien arbitre corse Julien Pacelli , qui a longtemps épaulé Ruddy Buquet. Une ... Lire la suite

  • Youth League : Monaco et Marseille passent à la trappe
    Youth League : Monaco et Marseille passent à la trappe
    information fournie par So Foot 03.02.2026 18:14 

    Real Madrid U19 5-2 Olympique de Marseille U19 Buts : Pitarch (17 e ), Doubal (27 e , csc), Yáñez (53 e , p), Martínez (80 e ), Perez (90 e ) pour le Real // Baradji (25 e ), Mmadi (45 e ) pour l’OM La marche était trop haute pour les minots. Malgré un score encourageant ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank